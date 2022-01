Solari manda un enigmático mensaje en sus redes a través de una canción: "Me enfoco en lo mío, no miro para el lado eso lo detesto"

El interés del América de México por Pablo Solari es real, por lo que el delantero de Colo Colo puede emigrar al fútbol mexicano si la oferta termina seduciendo a todas las partes. Algo que los hinchas del Cacique siguen de cerca, porque perderían a un jugador valioso para el 2022 y al que además le tomaron mucho cariño.

El jugador publicó este lunes en la tarde una foto donde demuestra mucha felicidad en la pretemporada del Cacique. Con un gesto en sus manos dejó en claro que está contento en los albos, aunque además acompañó la foto de una canción que trae un enigmático mensaje.

Se trata de la canción "Pa' allá voy", de AK4:20, una melodía de trap en la que quiso mostrar que está enfocado en el trabajo que se está realizando en Argentina, sin pescar mucho la posible transferencia.

En la letra que subió, destaca "por mi familia es que lucho, me acompaña un blunt y un pucho", luego "con la cabeza bien agachá' y así hago que no escucho", continúa con "y no envidio a ninguno, ni tampoco sé del resto" para finalizar con "me enfoco en lo mío, no miro pa'l lado, eso lo detesto".

Lo cierto es que el interés por el jugador es real, aunque en el Monumental rechazaron la primera oferta que llegó desde México al considerarla insuficiente. De todas maneras, saben que se trata de un jugador joven que puede valorizarse más en los próximos meses.

La Copa Libertadores será una vitrina importante para Solari, torneo en el cual puede deslumbrar y de esta manera dar un gran salto al extranjero si es que logra un buen rendimiento.