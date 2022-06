Colo Colo emprende el vuelo rumbo a Argentina para su intertemporada, pensando en lo que será la dura segunda rueda que se le viene por delante. El Cacique tendrá que dar la pelea en el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa Sudamericana, en una aventura donde puede perder a una de sus grandes figuras: Pablo Solari.

El Pibe ha sido el protagonista en lo que va de campaña en los albos, siendo uno de los más destacados en el plano internacional y uno de los emblemas que los tiene líder en el torneo local. Esto ha despertado nuevamente el interés de un viejo conocido.

El América de México otra vez tiene en la mira a Pablo Solari y esta vez parece venir con todo. Las Águilas intentaron llevarse al delantero argentino en el verano, pero desde Colo Colo lo blindaron mientras disputaban la Copa Libertadores.

Ya eliminados del torneo, la situación los deja en jaque y los puede llevar a vender al Pibe. De ser así, el Cacique perderá a una de las máximas figuras que ha tenido en los últimos años, viéndose obligado a salir al mercado a buscar un reemplazante que esté a la altura.

En Colo Colo piden a Pablo Solari pensar bien la opción del América

Este lunes, Colo Colo se subió al avión para emprender el vuelo a Argentina y realizar su intertemporada. Pablo Solari es uno de los nombres que estará presente al otro lado de la cordillera, mientras en las oficinas del Monumental se define su futuro.

Ante la posibilidad de perder al Pibe, en el plantel le hacen un pedido especial. Maximiliano Falcón habló con los medios en el aeropuerto y abordó el interés del América por el delantero, al que felicitó en caso de concretarse. "No he estado muy al tanto, no lo he hablado con él así que lo que sea mejor para él, se lo merece, ha hecho un buen trabajo".

Sin embargo y pese a sus buenos deseos, el Peluca es claro con el Pibe y lo llama a meditar la chance de ir al fútbol mexicano. "Si está preparado o no, solo lo sabe él. De mi parte solo le deseo lo mejor", enfatizó.

Pablo Solari vive días de definición, los que pueden ser los últimos con la camiseta de Colo Colo. Los hinchas no quieren ver partir a unode los emblemas de los últimos años y esperan contar con él hasta el cierre de temporada, ojalá con la chance de dar un salto mayor que la Liga MX.