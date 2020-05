Pablo Contreras toma partido por los jugadores de Colo Colo: “Estoy seguro de que empatizaron con los trabajadores”

Pablo Contreras es una voz autorizada para hablar del conflicto que existe entre los jugadores del primer equipo de Colo Colo y la dirigencia de Blanco y Negro, por alcanzar un acuerdo en rebajar los salarios para afrontar mejor la crisis del coronavirus.

En ese sentido, en conversación con Al Aire Libre En Cooperativa mencionó que “el que haya un distanciamiento no es beneficioso para nadie, pero no me cabe duda de que los jugadores, en un momento tan complejo como el que se está viviendo, con tanta cesantía y con todo lo que está aconteciendo, estarán de acuerdo con ciertas medidas que se intenten tomar en beneficio de la gente que trabaja en el club y que no se siente tan beneficiada mensualmente como los futbolistas que prácticamente tienen su sueldo asegurado. Hay mucha gente afligida”.

En la misma línea, complementó que “estoy seguro de que los jugadores están empatizando con los trabajadores del club”, tomando, en cierto modo, partido por la versión de los jugadores liderados por Esteban Paredes.

Contreras defendiendo los colores del Cacique. (FOTO: Agencia Uno)

Pero eso no fue todo, porque también tuvo palabras sobre la gestión que ha realizado Marcelo Espina en el Cacique, calificando su contratación como “acertada” por el club.

“Marcelo ha potenciado de buena manera Colo Colo. Es súper difícil mantener una postura en la cual te lleves bien con los dirigentes y con los jugadores, pero creo que lo ha hecho de buena manera. Hubo situaciones en las que se ha sentido superado, pero siempre en los planteles de Colo Colo hay jugadores de jerarquías con los que negociar. Hoy están Paredes, Julio Barroso y ellos marcan las directrices”, señaló.

Finalmente, tuvo palabras sobre el rumor de que Claudio Bravo estaría negociando para volver a defender el arco del Popular. “Como fanático me gustaría verlo en Colo Colo, pero entendiendo y conociendo a Claudio, creo que tiene más tiempo y espacio para estar en Europa o en otra liga”, dijo.

“El arquero tiene otra vida útil y me da la impresión, no lo estoy asegurando, que no está entre sus alternativas volver al país, pero claro que como hincha me gustaría verlo trabajando en el club”, sentenció.