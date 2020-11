Pablo Contreras brutalmente honesto por su salida de Colo Colo :"Me arrepiento y ofrezco mil disculpas"

Colo Colo ha sufrido la partida de grandes jugadores, ídolos y referentes a través de los años, y aunque Pablo Contreras no ostenta ese estatus, lo cierto es que su salida del club hace ocho años fue una de las que más duro le pegó a los hinchas del Cacique.

En agosto de 2012 el defensor comunicó su alejamiento del club albo para fichar por el Olympiacos, uno de los clubes más populares del balompié griego. La fanaticada lo tomó prácticamente como una huída, por lo que nunca se lo perdonaron.

Este jueves en diálogo exclusivo con Dale Albo, Contreras rompió por primera vez el silencio respecto de aquella decisión, sorprendiendo a todos con una sincera y dolida disculpa a la hinchada del Cacique:

"Me arrepiento de haber salido de Colo Colo. El haberlo hecho en manifiesto en ese momento era como agravar la falta. He recibido muchos insultos y hasta el día de hoy. Hay mucha gente que no quiere que trabaje en Colo Colo y lo tengo más que claro", comentó el ex jugador.

Además, Pablo Contreras entregó detalles del momento que se vivía en el club por ese entonces:

"El no aclararlo fue principalmente por un temor de que me pudiese pasar algo. Principalmente yo manifesté en tres ocasiones no querer salir del club, lo hice público, estábamos con Omar, las cosas no estaban tan mal como hoy, ganábamos y perdíamos. Lo pasé muy mal porque soy fanático de Colo Colo", aseguró.

Por último, el otrora seleccionado chileno hizo su mea culpa y reveló que su anhelo era haber finalizado su carrera profesional defendiendo a los albos: