Este domingo se conoció que el delantero se va a la Liga MX . El técnico avisó días atrás que había que reemplazar a los que partieran, pero en Blanco y Negro todavía no definen si ir a buscar a más jugadores.

Colo Colo se mueve en la previa de la Supercopa de Chile. Este domingo el Cacique enfrenta a Universidad Católica en busca del primer título de la temporada 2022, pero en la antesala del duelo, el mercado de pases tocó la puerta en el estadio Monumental.

Luego de una reunión que terminó con una decisión dividida, en Blanco y Negro aceptaron la oferta del Cruz Azul por Iván Morales. El delantero deja el equipo que lo vio nacer para vivir su primera experiencia en el extranjero.

El buen 2021 que tuvo el artillero llamó la atención de la Liga MX, desde donde llegaron a buscarlo. En la pretemporada no sumó minutos ya que Gustavo Quinteros esperaba una posible venta, lo que ahora le genera un nuevo problema.

La salida de Morales al Cruz Azul deja a Colo Colo sin uno de sus centrodelanteros. Esta situación no solo preocupa al DT, sino que también le abre la posibilidad para ir por un nuevo refuerzo, pese a que el club ya había cerrado el plantel a comienzos de año.

Quinteros quiere refuerzos, pero en Blanco y Negro aún dudan

"Uno siempre piensa que podemos incorporar algo más pensando en tener lo mejor o más variantes en algunos sectores", fue una de las frases que lanzó Gustavo Quinteros en TNT Sports luego de terminar la pretemporada en Argentina. Colo Colo salió con saldo positivo, pero en su choque ante Boca Juniors se enfrentó a la realidad que le tocará en Copa Libertadores.

Para el técnico, como ha sido la tónica desde su llegada hace más de un año, lo más importante es que el Cacique tenga un plantel competitivo. Y al perder al delantero que lideró el ataque el 2021, el estado de Christian Santos y la inminente salida de Javier Parraguez abren un nuevo panorama.

"Ojalá que si llegamos a prestar a algún jugador o se va vendido otro, se puede llegar a incorporar otro que nos de más variantes con Costa en tres cuartos de cancha, como lo hacía Martín Rodríguez el año pasado", dijo Quinteros días atrás. Su deseo es tener jugadores que puedan ser opciones, por lo que le pone presión a Blanco y Negro para empezar a revisar nombres.

Pero según pudo saber RedGol, en Colo Colo no están totalmente convencidos de ir por algún nuevo refuerzo. La inversión hecha para renovar jugadores como Pablo Solari y Leonardo Gil, además del gasto para fichar a Juan Martín Lucero, dejaron tocadas las billeteras de la concesionaria. Ánimo de volver al mercado no hay, pero si el técnico presiona tras la Supercopa, no sería de extrañar que el problema llegue a la mesa.

Ante la salida de Morales, Quinteros ya dejó el aviso de que deben buscarle un reemplazante. El número de extranjeros en el plantel impide ir por nombres del extranjero, por lo que deberá mirar el mercado local para definir alguna variante. Aunque el nombre de Martín Rodríguez parece ser el único en la mira del DT, quien pese a su polémica salida, insiste en tenerlo para pelear en el plano local e internacional.

Colo Colo se arma para el 2022 y deberá solucionar el vacío que deja la salida del delantero. En la Supercopa tendrán la oportunidad de medir fuerzas para saber su estado y ver si realmente necesita un refuerzo más.