Miguel Pinto y una loca vivencia con Marcelo Bielsa: "Le encantó un par de atajadas y me regaló el CD"

Uno de los mejores entrenadores que han pasado por el fútbol chileno es Marcelo Bielsa, quien dejó su huella en la Roja, a la que clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010.

El Loco dejó muchas anécdotas en suelo nacional, y el arquero de Colo Colo Miguel Pinto, quien trabajó con el argentino en la Selección, trajo a colación una de ellas.

"Recuerdo mucho un entrenamiento que me regaló Marcelo Bielsa, que le encantó un par de atajadas y me regaló el CD. Así que ahí ando buscándolo, no sé dónde lo tengo. Hay tiempo para buscar ese tipo de cosas para distraerse", dijo el meta a radio ADN, al ser consultado sobre qué quiere ver en la cuerentena por el coronavirus.

Acerca del video en cuestión agregó que "duraban unos minutos, pero lo hacían individual a cada jugador. Cosas buenas y cosas malas. A mí me queda marcado, porque él personalmente fue a entregármelo a la habitación. Eso marcó un poco la diferencia de las otras veces que nos entregaron jugadas para ver".

El ahora también entrenador añadió que "lo guardé por ahí dentro de todos los CD. Son un montón de partidos que tengo en el cuerpo, así que tengo para regodearme para buscar".