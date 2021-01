Meteorólogo y situación climática en Chile: “Que hayan tormentas eléctricas no significa que esté ganando Colo Colo”

Esta semana distintos meteorólogos del país han anunciado que este fin de semana caerán fuertes precipitaciones en la zona central, a pesar de que estamos en pleno verano y todos los días se registran altas temperaturas.

En ese sentido, el profesional Gianfranco Marcone, en conversación con radio ADN, se refirió a estas fuertes lluvias que están anunciadas y, a modo de humorada, utilizó el nombre de Colo Colo para ejemplificar lo se viene.

“Se estima por ahora, ojalá no disminuya o no nos equivoquemos, que podrían caer entre 10 a 15 milímetros en Santiago, lo que no es tanto, y entre 20 a 30 milímetros en la precordillera. Esos deberían caer líquidos. Entonces, lo que va a pasar, es que el agua cuando está en una pendiente muy pronunciada, cae por gravedad”, señaló.

En la misma línea, complementó que “podría descartar algo que mucha gente me ha preguntado. Por si acaso, que hayan tormentas eléctricas el sábado no significa que este ganando Colo Colo”.

Recordemos que el Cacique viene de sumar un agónico triunfo sobre Coquimbo Unido el pasado sábado, mismo días que horas más tarde hubo un fuerte sismo en la Antártica y en diferentes partes de la zona central del país.

Cabe mencionar que el próximo encuentro de los Albos es ante Unión La Calera y está programado para este domingo a las 18:30 horas, y podrás seguir en detalle junto a todo el equipo de RedGol.