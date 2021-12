Durante la noche de este jueves se puso fin al misterio y Necaxa de México anunció oficialmente el fichaje del volante chileno, Jorge Valdivia y se transforma en el segundo refuerzo de los Rayos de cara al Clausura, donde ya sumó a otro chileno.

El Mago Valdivia estaba sin equipo desde junio tras estar solo cuatro meses en Unión La Calera, donde no jugó muchos minutos debido a la forma física del mediocampista y las lesiones. Durante su periodo como jugador libre, el ex Colo Colo estuvo de comentarista deportivo en ESPN.

Hace algunos días el futbolista en el programa F90 del canal deportivo había adelantado su despedida y entregó noticias sobre su posible destino. “Me voy. Voy a seguir jugando al fútbol, gracias a Dios ya tengo club. Es internacional. Es un país donde se come mucho taco y todo se come con ají. Me voy por un año”, aseguraba.

Ahora todo se esclareció y Valdivia se convirte en el segundo chileno fichado por los Rayos para la temporada 2022, sumándose a Ángelo Araos que fue confirmado hace algunos días. Cabe recordar que los mexicanos también están interesado en Nicolás Castillo, agente libre tras su desvinculación de Club América y estará a a prueba en los Rayos.

Esta será la segunda oportunidad en el fútbol azteca para el campeón de América con la Roja el 2015, luego de su fichaje por Morelia (luego pasó a ser Mazatlán), donde también estuvo bajo las ordenes de Pablo Guede al igual que en Colo Colo.

Así el Necaxa confirmó a través de sus redes sociales la llegada del volante creativo de 38 años. "Oficial. Jorge Valdivia llega a los Rayos de cara al torneo Clausura 2022. ¡Bienvenido Mago", destaca el club aguascalientes.