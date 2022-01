Colo Colo se quiere armar con todo en este mercado de pases, para afrontar de buena manera los duros desafíos de la temporada 2022. Con dos refuerzos confirmados y el centrodelantero a poco de firmar, ahora nuevamente aparece en la órbita Martín Rodríguiez, quien es solicitado por Gustavo Quinteros.

El Cacique ya se hizo de los servicios de Cristián Zavala y Esteban Pavez, mientras están a la espera de que Juan Martín Lucero pase sin problemas los exámenes médicos para sellar su arribo a los albos. Sin embargo, hace algunos días el entrenador del Popular pese a estar a gusto con los nuevos fichajes aseguró que estaba en diálogo con Blanco y Negro para ver la posibilidad de contratar a otro jugador.

Durante esta jornada se confirmó que esa tentación de Quinteros es Martín Rodríguez, que justamente dejó la institución en agosto del 2021 para marcharse al fútbol turco. Ante esto, históricos del Eterno Campeón conversaron con Redgol sobre un posible regreso. En primera instancia fue Jaime Vera, quien ve con buenos ojos el regreso del Tin

"Si decidió irse era porque tenía mejores opciones profesionales y ecónomicas fuera del país. Si quiere volver, obviamente esa clase de jugadores son bienvenidos. Aunque, se presta un poco para cuestionar y criticar su salida. Pero si tiene las ganas y muestra nivel, sería un gran aporte para el equipo", lanzó en primera instancia.

También respaldó la salida hace algunos meses del extremo zurdo. "El futbolista tiene entre 10 a 12 años para juntar la mayor cantidad de dinero y tener una vida más tranquila. Por eso entiendo esas cosas, pese a que a los hinchas no les guste. Mientras sea buen profesional y persona, las puertas siempre estarán abiertas", aseguró el Pillo Vera.

Mientras que desde la otra vereda, Leonardo Véliz no lo quiere ver en el Monumental. "Este chico ya tocó techo. A nivel internacional no pasa nada y en ámbito local obviamente que cualquier jugador de esas características puede ser útil. La memoria es tán frágil, él se quiso ir, llegó y no hizo nada. Se fue y ahora nuevamente lo reciben. No, yo quiero jugadores con hambre de defender a Colo Colo y eso se ha perdido", expresó categóricamente.

Finalmente el Pollo Véliz se refirió a la temporada que se le avecina al Popular, en donde no está conforme con los refuerzos. "Hay formas para nutrir un plantel. Colo Colo se llena de cantidad, pero no en calidad y a mi me preocupa. El hincha se deja llevar porque que jugaron y sientan la camiseta. Pero yo quiero que sientan el fútbol, que nos lleven a ganar una Copa Libertadores", sentenció.