Felipe Fritz se queda en Colo Colo: Curicó Unido descarta el fichaje por un tema reglamentario

Uno de los refuerzos de Colo Colo para la presente temporada fue Felipe Fritz. Sin embargo, con el Campeonato Nacional bastante avanzado el futbolista no ha sido considerado por Gustavo Quinteros. De hecho, solo sumó minutos por la emergencia sanitario ante Ñublense.

Por lo mismo, Curicó Unido se fijó en el ex Unión Española para reemplazar a Pablo Corral, quien estará a lo menos seis meses fueras de las canchas por una rotura del tendón tibial posterior.

Sin embargo, tras revisar las bases del torneo nacional, Freddy Palma, presidente del club tortero, afirmó que la operación por el delantero es imposible, pues el reglamento impide contratar un jugador que esté inscrito en la Primera División.

“Reglamentariamente no se puede, por ende, no vamos a tomar la opción. No se puede por las bases del Campeonato. No se puede contratar a ningún jugador que esté inscrito en la Primera División, la única opción sería un jugador de la Primera B, para para qué, si no está jugando es por algo”, mencionó el dirigente en radio Cooperativa.

En la misma línea, agregó que “nos ofrecieron varios jugadores y uno de ellos era Fritz, que es un futbolista que estaba dentro de lo que buscábamos, pero como no se pudo por el tema de las bases no tuvimos más acercamientos”.

Por consiguiente, Curicó deberá buscar en el extranjero o en la Primera B al reemplazante de Corral, mientras Felipe Fritz deberá seguir trabajando para convencer a Gustavo Quinteros y tener más minutos en el Cacique.