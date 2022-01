La Supercopa que Colo Colo le ganó a Universidad Católica dejó una bonita postal, cuando Maximiliano Falcón se acercó a un hincha del Cacique que entró a la cancha en silla de ruedas, con la particularidad que usaba una peluca para imitar al defensa del Cacique.

En conversación con TNT Sports, Falcón contó lo que siente al ver la reacción de la gente. "Es importante cada hincha. Le dije a él que la camiseta se la daba después del festejo, ya nos habíamos visto un par de veces en el hotel y se la pude dar. Sé que para él debe ser lo más importante del día, el mes, el año, no sé, pero se le notaba en la cara. Trato de tener buenos gestos con la gente. Espero que lo haya disfrutado el gesto y el triunfo", contó el popular Peluca.

Aseguró que sigue muy sorprendido con todo el cariño que le entrega el pueblo colocolino. "Sin haber jugado, ya la gente me demostraba su cariño y es una locura hasta el día de hoy. Voy a la calle, al súper y tengo 40 personas al lado. Es algo muy lindo, trato de sacarme fotos o firmar camisetas, me pone orgulloso porque nunca lo imaginé. En Uruguay estaba en un club con pocos hinchas (Rentistas), no son tan fanáticos por el jugador", aclaró.

Falcón también habló sobre la dupla de centrales con Emiliano Amor. "Con Emiliano nos hemos entendido bien, él ordena bastante atrás porque a mí me gusta ir hacia adelante y a veces no es el momento. Pone paños fríos, es importante. Yo confío mucho en mi velocidad, por lo que él puede salir lejos con el 9. A veces solo mirándonos sabemos lo que tenemos que hacer y eso es muy importante", señaló.

Sobre el encuentro que se le ganó a la UC, indica que "fuimos superiores no solamente por el juego, pues presionamos arriba y ellos no tenían opciones de pase. El tema físico fue la clave en el partido".

"Arrancar el año así fue un golpe anímico importante, nos preparamos mucho para las diferentes competiciones. Tratamos de competir en todos los torneos, hay que estar preparados para la Libertadores que es de alto rendimiento. Trataremos de pelear todos los torneos", agregó Falcón.

Finalmente, sobre las salidas de Parraguez y Morales, comentó que "si quieres pelear arriba, y se van ellos dos, pueden faltar variantes. Luciano (Arriagada) no ha venido jugando mucho, si le pasa algo a Martín (Lucero) te faltaría alguien más, por tanta competencia. Además no estás libre de una lesión. Quizás puede faltar un refuerzo en delantera, pero eso deberá verlo el cuerpo técnico".