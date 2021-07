Maximiliano Falcón arrepentido de sus combos a Valber Huerta: "Miro las imágenes y me da vergüenza"

Maximiliano Falcón vive días movidos en Colo Colo. El defensor no ha estado sumando minutos y este jueves no estará presente ante Santiago Wanderers por problemas físicos, en medio de rumores que lo acercan a Nacional de Uruguay.

El zaguero charrúa no está cómodo quedando fuera de la cancha y no vería con malos ojos partir. Esto golpearía fuerte a los hinchas albos, que ven en el jugador a uno de los grandes responsables de evitar el descenso la temporada pasada.

Uno de los momentos que más ha marcado el paso de Falcón por el Campeonato Nacional fue su pelea a los combos con Valber Huerta en la última Supercopa de Chile. En aquella ocasión, el peluca no aguantó la provocación de su rival y se le fue encima, viendo la tarjeta roja.

Falcón fue expulsado tras sus combos a Huerta. Foto: Agencia Uno

En conversación con la radio uruguaya Sport 890, el defensor recordó ese momento y reconoció que su cabeza no lo estaba pasando bien en aquel entonces. "Ya estoy mucho más tranquilo. Fue por todo el estrés de que haya nacido domingo, estuvo internado".

Falcón admitió que su reacción se debió por una serie de factores, que van desde sus seres queridos hasta la poca madurez en el fútbol. "Se extraña a la familia, soy joven, sin mucha experiencia, me falta madurar en muchas cosas".

De hecho, todo lo ocurrido con Huerta no es algo de lo que el uruguayo esté orgullos y así lo asumió. "Cometí un error, pero de eso se aprende y lo bueno es no volver a cometerlo", reflexionó para revelar que el mismo día entendió que estuvo mal. "Me subí al bus y me di cuenta que la había cagado fuerte. Ahora miro las imágenes y me da vergüenza".

Finalmente Falcón dijo que aquella escena no ayuda en nada a su imagen con los hinchas del cacique. "La gente acá me quiere muchísimo, hay niños que están detrás, te piden fotos. Eres como un ídolo y no está bueno fomentar esa clase de acciones", cerró.