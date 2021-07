Agachó la peluca y la bañó con humildad: Maxi Falcón admite que "me estaba creyendo algo que no era"

Maximiliano Falcón fue levantado como ídolo por muchos hinchas de Colo Colo luego de salvarse del descenso en la temporada pasada. Algo que agrandó al Peluca, que admite haber cometido errores en el último tiempo por haberse pasado de rosca.

Así lo comentó en Radio Cooperativa, donde explicó lo que vivió luego de ese incidente en la Supercopa. "Yo me di cuenta, por comentarios del club y de mi familia, que estaba un poco pasado, me estaba creyendo una cosa que no era", confesó el uruguayo.

Luego contó que "a algunos jugadores se les suben los pajaritos en la cabeza y es bueno que el fútbol te pegue golpes como lo que me sucedió con Católica. Ahora he estado tranquilo, tomando los consejos y no solo por mí, también por mis compañeros. Jugar con uno menos es dar mucha ventaja". Por lo mismo, reconoce que el fútbol "lo vivo al límite, pero no me paso de la raya para no perjudicar al equipo. Siempre habrán equivocaciones, lo importante es no cometer el mismo error".

Falcó luego comentó que a este Colo Colo lo ve sólido. "Confío mucho en mis compañeros y eso se ve reflejado en la cancha, el rival al minuto 70 pide la hora. Uno puede correr y correr, pero hay que hacer goles y nosotros vamos por buen camino, aunque no jugamos perfecto a pesar de ganar 7-1", sostuvo sobre la victoria en la llave ante La Serena.

Maxi Falcón estará mañana ante Palestino en La Cisterna por Copa Chile. Foto: Agencia Uno.

Finalmente, habló de lo que es la competencia por el puesto con Emiliano Amor, Matías Zaldivia y Daniel Gutiérrez. "Esa es una de las mejores cosas que tenemos en el puesto, tener esa competencia es extraordinaria, obliga a superarse día a día, no solamente partido a partido. Por detalles o características termina jugando uno, pero es competencia sana. Hablamos los cuatro, hacemos chistes, nos tratamos de 'notables'. Así nacen los grandes planteles, de la humildad", cerró el Peluca.