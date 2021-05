Maxi Falcón y el futuro de Nicolás Blandi: "Él sabrá con más detalles, pero lo veo todos los días entrenando"

Luego de sufrir con las lesiones y el mal rendimiento durante todo el 2020, Nicolás Blandi podría tener la opción que esperaba. El delantero argentino de Colo Colo interesa en el fútbol brasileño, lo que sellaría su salida del club sin pena ni gloria.

No obstante, en la interna del cacique están seguros de que el trasandino no se moverá. Este martes Maximiliano Falcón conversó con los medios en el estadio Monumental y aseguró que el artillero no deja de pensar en levantar su momento.

"En lo personal no he hablado con él de este tema. Él sabrá con más detalles, pero lo veo todos los días entrenando. Lo he visto entrenar seguido después de tantas lesiones", lanzó el peluca.

Nicolás Blandi podría estar viviendo sus últimos días en Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Para Falcón, el momento de Blandi ha cambiado en todos los sentidos. "Ahora aporta al equipo, ha sumado entrenamientos continuos y eso le hace muy bien al grupo, porque la competencia sana tiene que estar".

Pero eso no fue lo único, ya que el defensor charrúa recalcó que no es buena idea perder a un jugador en medio torneo. "En lo personal no he hablado mucho de eso con mis compañeros, lo veo siempre entrenar. Perder un compañero a mitad de campeonato no es bueno, hay competencia sana porque el que juega sabe que tiene uno atrás entrenando a la par contigo, nos obliga a hacer las cosas bien y a seguir mejorando para que no te coman los talones".

Finalmente Falcón recalcó que, más allá de lo que puedan querer en el plantel, quienes tienen la última palabra son Blandi y la directiva. "No sería bueno, pero la de la decisión que tomen no me meto mucho".