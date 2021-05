Martín Rodríguez está feliz por el rendimiento de los juveniles de Colo Colo: "Me dejaron sorprendido"

Colo Colo volvió a encontrarse con los triunfos tras vencer en un duro encuentro a Huachipato. Los albos se impusieron por 2-0 ante los acereros en un duelo marcado por el agónico tanto de Luciano Arriagada y el buen momento de los juveniles.

Pese a lo ocurrido en la goleada con Ñublense, los canteranos del cacique no se achicaron y siguen respondiendo a gran nivel a la confianza de Gustavo Quinteros. La situación no solo tiene feliz al técnico sino también al resto del plantel, algo que dejó claro Martín Rodríguez.

Este martes el delantero conversó en conferencia de prensa y abordó el momento de los juveniles, quienes admitió lo tienen maravillado. "Cuando llegué a Colo Colo no estaba enterado de los canteranos que estaban. Cuando llegué a entrenar con ellos me dejaron sorprendido con su calidad. Algunos que no les ha tocado son extraordinarios, hay una base muy buena en Colo Colo en cuanto a juveniles y me pone muy feliz, trato de hablar con ellos, darles consejos y me pone contento su nivel".

Rodríguez destacó el aporte de los juveniles de Colo Colo en las últimas fechas. Foto: Agencia Uno

Para el Tin, el vital que los más jóvenes estén respondiendo en la cancha. "Si ellos andan bien nos empujan a nosotros a andar mejor, el plantel se lo toma de buena manera y ellos han tenido un protagonismo que lo podemos ver. Son importantes para nosotros".

Ya hablando del rendimiento de Colo Colo, Rodríguez destacó que la fecha libre les cae en un buen presente. "Este descanso nos viene en un momento muy bueno. Era importante ganar el partido del domingo para esta semana afinar detalles en el equipo. Esto nos viene muy bien. Venimos trabajando muy duro y afianzándonos como equipo".

Pero el Tin no se quedó ahí y recalcó que "conformes no estamos. Nosotros como jugadores podemos entregar mucho más y ser más regulares. Debemos agarrar una senda de un par de triunfos para poder estar más tranquilos, pero creo que todo el equipo está en la misma. Cuando estamos los 11 hacemos las cosas bien, tenemos la idea clara de lo que quiere Gustavo, estamos tranquilos y con ganas de demostrar".

El lo personal, Rodríguez es enfático en que le ha costado lo físico. "Mi retorno si bien venía muy bien, hubo un parón en mi rendimiento y es difícil retornar al cien por ciento en un solo partido. Trabajo muy duro y quiero seguir aportando más cosas. No lo he hecho mal, pero puedo dar más y estoy trabajando en todo ámbito para entregarle al club mi cien por ciento".

"Muy pocas personas saben el esfuerzo que uno hace cuando uno tiene problemas físicos o desgarros. El estar afuera me ayudó mucho a mi madurez, saber que hacer trabajos especiales me ayuda a llegar mejor el fin de semana", sentenció.