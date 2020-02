Mario Salas se defiende con fuerza de las críticas: "Yo no soy resultadista"

Luego de caer ante la UC y sumar tres derrotas seguidas, las críticas contra Mario Salas no tuvieron piedad. Pero el Comandante no se achicó y este jueves, en la previa del duelo ante Curicó Unido, respondió con todo.

"Nosotros trabajamos todos los partidos de la misma forma independiente del rival. Estamos enfocados en poder revertir este mal momento que estamos pasando", comenzó explicando en conferencia. "Yo siento que todos estamos sujetos a los resultados y la evaluación también está sujeta a eso. Cuando yo asumo Colo Colo, mi permanencia lógicamente depende de los resultados".

Además, Salas insistió en que no han hecho las cosas mal. "Siento que mi estadía acá ha sido tremenda y hemos logrado nuestros objetivos. No hemos tenido el mejor arranque pero estamos enfocados en sacar los resultados que nos permitan pelear nuestros próximos objetivos".

Sobre las palabras de Aníbal Mosa, quien señaló que había que poner los resultados por sobre el proyecto, el DT salió jugando. "En la reunión de hoy con Aníbal hablamos solo de temas de seguridad y protocolos para los jugadores y cuerpo técnico".

Consultado directamente por su posible salida, Salas fue enfático en que "en este momento me sustenta el trabajo y la reacción de los jugadores. Los vemos día a día igual de comprometidos por sacar esto adelante. Ahora, el hincha expone su opinión en base a los resultados, que hace tres semanas atrás hacia mi persona era distinto. Son los resultados los que manejan emociones y acciones. Entendemos que para que esto cambie se necesitan buenos resultados, esperamos encontrarlos el lunes".

Finalmente, el comandante enfrentó las críticas recalcando que "yo no soy resultadista. Si me preguntan por algo cualitativo, yo respondo. Cuando pierdes un partido, obvio que no haces cosas bien. Pero cualitativamente, nuestros partidos no son malos. No voy a mediatizar los defectos como equipo para que la gente lo sepa".

"En general, han sido buenos partidos. Con Cobresal, en altura, nos ganan en el final. Dani hizo un análisis y, en base a una situación inesperada, fue un buen partido de Colo Colo. Con Audax, el segundo tiempo fue magnífico. No me dejo llevar por cosas resultadistas, pero hemos sido autocríticos para una mejora en el equipo", sentenció.