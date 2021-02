Marcelo Vega va con todo contra Aníbal Mosa: "Ha invertido más en jugadores que son un fracaso que en inferiores"

Colo Colo puede respirar tranquilo, al menos por unas semanas, luego de haber asegurado la permanencia al imponerse 1-0 a Universidad de Concepción. Sin embargo, le espera un tiempo de reflexión a la institución para ir dejando atrás todos los errores cometidos que lo pusieron en la situación más complicada de su historia.

Para Marcelo Vega, exjugador y actual analista en TNT Sports, los principales culpables son los directivos Aníbal Mosa y Harold Mayne-Nicholls. "Se tienen que ir. Hay que invertir en las categorías inferiores, algo que no ha hecho Aníbal Mosa que ha preferido gastar en jugadores que son un fracaso", dijo en conversación con RedGol.

Puso un claro ejemplo con el héroe actual del cuadro albo, Pablo Solari. "Si no hubieran estado todos lesionados no hubiese jugado. Va por un buen camino pero no creo que sea ídolo pero puede que con el tiempo se haga un referente, que se gane la gente gracias a los títulos", apuntó.

Se refirió también a la salida de Esteban Paredes del Cacique. "Yo creo que es momento porque soy de la idea que los jugadores tienen que dar un paso al costado cuando no están en condiciones, para que la gente se quede con lo que hizo en su mejor tiempo. Con 40 años cuesta darse vuelta, moverse y recuperarse de la lesión. Es un ídolo, un referente, me parece que haberse juntado con él para decirle que hasta aquí llegaba estaba bien y no por teléfono".

"Está claro que Colo Colo tiene que buscar gente con más frescura, pero no solo que corran sino que hagan algo diferente, que es el problema del equipo. Va a costar porque llegarán muchos y se irán muchos pero si se va a traer a alguien tienen que ser con la calidad de Paredes, Valdivia y Fernández", manifestó Vega.