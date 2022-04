Marcelo Vega sobre el deseo de Aníbal Mosa de volver a la presidencia de Colo Colo: "No es el momento para que llegue de nuevo, ahora no se filtran cosas"

Colo Colo vivirá jornadas muy noticiosas en los próximos días: en lo deportivo debe jugar ante Universidad Católica y River Plate, mientras que en las oficinas se realizará una junta de accionistas el próximo lunes 25 de abril donde se definirá un nuevo presidente de la institución.

Este presente de los albos fue abordado por Marcelo Vega en conversación con Redgol. Primero aplaudió el momento que muestra el Cacique en la actualidad. "La forma en que está jugando, los jugadores que tiene, lo hace un plantel competitivo local e internacionalmente. Lo demostró en Brasil y ganándole bien a Alianza".

De todas maneras indicó que aún no se puede cantar victoria. "Uno habla de un plantel que se arma para competir y pelear el campeonato acá. Cuando juegas con Boca, River o brasileños es muy difícil. Son otras inversiones. Un jugador de ellos vale un plantel entero, se hace complicado, pero puede competir de la misma manera como lo hizo en Fortaleza".

El Tobi comentó los desafíos deportivos que se le vienen a los albos: "Se notó el desgaste ante Cobresal, pero para el domingo ante Católica van a recuperar bien. Y de la forma que está jugando y por la confianza, Colo Colo debería ganar. Ya con River son cosas mayores. Ahí Colo Colo va a demostrar para qué está, si muestra algo podrá competir. En la pretemporada le costó con Boca, que tenía menos días de entrenamiento"

Luego se refirió a lo extrafutbolístico, como las ansias de poder de Aníbal Mosa para volver a la presidencia de Colo Colo. "Lo encuentro un buen tipo, pero no le fue bien como presidente, a pesar de que ganó un campeonato con Guede. Pero después tuvo muchos problemas, recordar cuando fue a buscar al técnico a Brasil, se metía mucho en las contrataciones dando nombres que no llegaban, va a generar más problema con los otros dueños".

Sobre lo mismo, agregó que Mosa "puede tener problemas con Quinteros, además que Valladares y Morón lo han hecho bien, armaron buen plantel. No es el momento para que llegue de nuevo, ahora no se filtran cosas, todos trabajan de buena manera. Más por el momento de Colo Colo, que está jugando bien".

Finalmente, se refirió a las quejas de Gustavo Quinteros contra la ANFP. "No es un tema nuevo, privilegiar a quien representa al país. Pero me parece que no es lo ideal que él reclame, se sale de los compromisos que tiene, de los entrenamientos. Hay otra gente que debería estar arreglando estas cosas. Un técnico no siempre debe meterse en todo, mejor que se dedique 100% a los partidos, a sus jugadores y dejar a otras personas como Morón o el presidente para que solucionen eso".