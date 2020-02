Marcelo Espina y salida de Mario Salas: "Estamos en un momento delicado y se viene marzo"

Junto al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, también estuvo presente el gerente deportivo Marcelo Espina quienes tuvieron la misión de comunicar la salida de Mario Salas.

"Cuando contratamos de Mario había consenso del directorio, futbolistas que opinaron también públicamente, el público. Teníamos un alto porcentaje de aceptación. Fuimos cumpliendo objetivos como la clasificación a la Copa Libertadores y el ganar la Copa Chile. No podemos olvidarlo, pero estamos en un momento delicado y se viene marzo", aseguró el Cabezón.

Espina además aclaró que no han hablado con técnico alguno para reemplazar a Salas. "Respecto de los nombres todavía ni siquiera hablamos con alguien. Hasta que no se fuese un entrenador no hablaríamos con nadie. Lo hicimos post salida de Tito (Tapia) y ahora post salida de Mario (Salas)", explicó el dirigente.

Sobre el plazo que tienen para contratar al nuevo estratega, Espina cuenta que "analizaremos con el directorio para tomar la decisión que sea mejor para todos. Hemos podido contratar jugadores en 48 horas y otros en un mes. Cuanto antes lo tengamos, mucho mejor".