Marcelo Espina confirma que depende de Esteban Paredes continuar y que no ha hablado ni con Vadivia ni con Insaurralde

Marcelo Espina se refirió al tema de las renovaciones en Colo Colo, donde Esteban Paredes seguramente seguirá una temporada más y no hay claridad en otros jugadores como Jorge Valdivia y Juan Manuel Insaurralde.

Sobre el delantero, el Cabezón asegura que "quiere seguir como futbolista. Si renueva, tiene que ser por un año. Cualquier futbolista puede renovar por la cantidad de años que quiera y si en algún momento de la cantidad de esos años decide tomar la decisión de retirarse, lo puede hacer. Eso no es ningún impedimento".

Agregando que "sabemos que Esteban está disfrutando de los últimos momentos de su carrera, pero cuándo decidirá ponerle adiós a esta actividad es una decisión de él y hay que respetarla".

Sobre los otros jugadores que terminan contrato como Jorge Valdivia y Juan Manuel Insaurralde, Espina afirma que "no hemos conversado con nadie todavía. Yo no podía conversar con nadie porque tampoco tenía nada en la mano hasta esta reunión de la Comisión Fútbol".

Según el dirigente hay total tranquilidad respecto a estos temas. "No se apuren ni se apresuren, los tiempos de ustedes no son los tiempos nuestros. Vieron que enero y diciembre del año pasado nosotros no nos apresuramos, nos tomamos todo el tiempo necesario para evaluar y negociar. Este año seguiremos haciendo lo mismo", ratificó.