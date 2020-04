Luka Tudor positivo: "Acá van a caer jugadores pesados en el camarín y me parece muy bueno para Colo Colo"

El ex futbolista y actual panelista de Los Tenores de Radio ADN, Luka Tudor, opinó sobre las tempestuosas aguas que se dejaron caer en Colo Colo luego del quiebre entre la directiva de Blanco y Negro y los jugadores, polémica generada por el tema de los sueldos en tiempos de crisis.

Tras romperse las negociaciones que generaron un quiebre total, Esteban Paredes lanzó duras declaraciones contra Blanco y Negro, repasando a Aníbal Mosa, Harold Mayne-Nicholls, y hasta a Daniel Morón, representante del Club Social y Deportivo en el directorio de la concesionaria.

“Creo que hay una exageración total de Paredes, lo he dicho y lo repito: meterse en el bolsillo de cualquiera es difícil, pero venir a decir estas cosas… Mosa se ha equivocado, sí, y completamente en su primera etapa”, dijo Luka.

El otrora delantero profundizó: “la relación que forjó con los jugadores no es la que debe tener un presidente, un gerente ni dueño con sus empleados. Menos con el capitán del equipo. En esta segunda pasada parece que ha sido bien apoyado y asesorado. Todo esto que está pasando es algo que hay que hacer. Colo Colo no puede sostener este nivel de gastos... Creo que son más de mil millones mensuales. Los contratos están firmados con los jugadores, pero me parece que éste es el momento de quiebre, y los quiebres son para salir a flote con otra cara”.

Y concluye tajante: “acá van a caer jugadores. Dicen todo el plantel, pero no son todos. Lo viví. Hay jugadores más chicos que no se quieren pelear, quizás por miedo no se quieren meter, pero llegan los más grandes y les dicen: ‘para la hue’á, poh’. Entonces esto me parece que es muy bueno para Colo Colo”.