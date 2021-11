La opción de salir campeón para Colo Colo es muy difícil, luego de que quedara tres puntos abajo de Universidad Católica a falta de una fecha. Y entre las razones está la baja futbolística de Leonardo Gil, quien fue uno de los motores albos en la primera parte del torneo.

El "Colo" se ganó el corazón de los hinchas con sus goles de tiro libre y su buen funcionamiento. Sin embargo, en las últimas fechas bajó su rendimiento y eso coincidió con que el Cacique no obtuviera buenos resultados.

Sobre esto, el comentarista Luka Tudor comentó la teoría que tiene para explicar el mal rendimientos del volante de los albos. "Tiene que ver mucho con el tema de me quedo o me voy, esas cosas te van sacando", indicó en Radio ADN acerca de la renovación de su contrato. "Viene mal, pero no lo vamos a reventar por un par de partidos. La posición que le dio Quinteros lo ha afectado, fue un error importante. No puede jugar de espalda, eso es difícil, requiere años de costumbre de aguantar y girar, es complicado", agregó.

Para que se quede, en Macul deben desembolsar una cantidad importante de dinero al elenco Al-Ittihad de Arabia Saudita, el dueño de su pase. Y eso recién lo resolverán en las próximas semanas, cuando termine el campeonato.

Tudor añadió que "independiente del Covid, Colo Colo bajó el rendimiento, lo bajaron varios jugadores, eso complica, Gil lo bajó. Antes terminaba ganando por un tema físico y las excusas de que no entrenaron dos o tres días no me parecen, un par de días no te cambian el tema futbolístico".

Finalmente, Luka manifestó que a los albos "le faltaron jugadores y se enredó, se trabó", lo que finalmente fue una de las razones que le pesará al Cacique para no poder levantar la copa.