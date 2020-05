Luiz Felipe Scolari admite que tuvo todo listo para dirigir a Boca Juniors antes de Colo Colo

La teleserie de Colo Colo y Luiz Felipe Scolari fue tremenda. Finalmente el brasileño no aceptó la oferta de Blanco y Negro, quienes hicieron todo lo posible para poder contar en el entrenador.

Sin embargo, antes de todas las negociaciones con Colo Colo tuvo conversaciones intensas con Boca Juniors, para que fuera el técnico xeneize el 2020.

En conversación con Super Mitre Deportivo, el técnico reveló lo cerca que estuvo del conjunto xeneize. "Tenía todo acordado para dirigir a Boca este año, me llamó Gabriel Batistuta, que integraba la lista de José Beraldi, y hubiera sido el entrenador si su fórmula se imponía en las elecciones, algo que lamentablemente no sucedió", expresó.

Luiz Felipe Scolari además agregó que, "me gusta mucho Boca y seguramente tendré otra oportunidad para dirigirlo. Me siento muy identificado con su gente y su estilo de juego, no se pudo dar pero sigo siempre cada actuación del equipo y seguramente habrá otra oportunidad para dirigirlo".