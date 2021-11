Durante el choque entre Colo Colo y Deportes Melipilla se instalaron mensajes pidiendo el fin de la represión en el Sur del país. No obstante y sin dar razones, el árbitro lo agregó en su informe.

Este miércoles Colo Colo y Deportes Melipilla cerraron la Fecha 31 del Campeonato Nacional. El Cacique se impuso por la cuénta mínima y de forma agónica ante los Potros para recuperar el liderato a tres fechas del final del torneo.

El equipo de Gustavo Quinteros se quedó con los tres puntos luego de un polémico penal en los descuentos, el que Emiliano Amor cambió por gol. Sin embargo, una situación ha llamado la atención de los hinchas en las últimas horas.

El árbitro Ángelo Hermosilla entregó este jueves el informe del encuentro, donde hizo una observación que ha dado que hablar en redes sociales. El juez del compromiso denunció dos lienzos que había en recinto de Pedrero por la causa Mapuche.

De acuerdo a lo detallado por el referí "en el sector cordillera del Estadio Monumental se aprecian dos lienzos con los siguientes mensajes políticos: No + militarización en Wallmapu y Si quieren paz, devuelvan las tierras".

Con estas palabras, Hermosilla denunció los lienzos instalados por los hinchas que apoyan la causa Mapuche y que piden el fin del estado de excepción, el que paradójicamente se decretó el pasado 12 de octubre y que este martes logró extenderse por 15 días más.

¿Qué dice el Reglamento del torneo y Estadio Seguro al respecto?

Con la observación de Ángelo Hermosilla se pueden interpretar una serie de situaciones, pero lo cierto es que el Campeonato Nacional se rige bajo ciertos marcos. De acuerdo a lo detallado en el Reglamento del torneo 2021 en su artículo 48, la prohibición de lienzos se da según los mensajes que estos tengan. Sin embargo, los dos mostrados este miércoles en el Monumental caen en la evaluación propia más que en un ataque directo.

"Se prohíbe el ingreso, utilización y/o exhibición de pancartas, lienzos, papeles y todo tipo de propaganda, ya sea fija o móvil, y/o alusiones o cánticos de carácter político, religioso, étnico y, en general, discriminatorio, o que afecten la dignidad humana u honor de las personas y/o inciten a la violencia contra las personas o bienes u otros de similar naturaleza por parte del público asistente", explican las bases.

Al ser frases que piden fin a un conflicto histórico sin caer en agresiones de ningún tipo, la observación de Hermosilla pasa a ser un detalle sin explicación alguna más allá del tamaño de estos. Más aún tomando en cuenta lo que dice el Reglamento Ley 19.327, más conocido como Estadio Seguro, que recalca que están prohibidos cuando contienen textos de mayor calibre.

"Banderas y lienzos cuya superficie no sea superior a 1 por 1,2 metros y que no contengan mensajes ofensivos, discriminatorios o que inciten a la violencia. Además, no se podrá impedir el ingreso de astas de banderas que sean de cartón u otro material de similares características", enfatiza la autoridad.

Con todos estos antecedentes, queda ahora esperar a que Ángelo Hermosilla explique las razones que lo llevaron a agregar en el informe dicha situación. De todas formas y en caso de que se tome en cuenta su acusación, Colo Colo podría ser sancionado con una multa que puede llegar hasta las 100 UF. ¿Debe el Cacique se castigado por la denuncia del árbitro?