Las cinco frases de Mario Salas que le sacan ronchas a los hinchas de Colo Colo

Mario Salas vive su peor momento al mando de Colo Colo. El equipo albo, con el Comandante en la banca, suma tres derrotas en línea, y su continuidad en el club está en entredicho.

Sin embargo, el estratega se muestra tranquilo, este jueves dio una extensa conferencia de prensa, donde analizó el momento del club, asegurando que su pasar por el conjunto de Macul ha sido "tremenda".

Las cinco frases más picantes de Salas

Es verdad que el proceso no va de mil maravillas, quizás exageré un poco. Pero cuando te digo que va bien, es porque un proyecto tiene resultados a corto y mediano plazo. Hay muchos otros objetivos que la gente no ve. El tema del Fútbol Joven es importante, porque es algo que va a traer réditos a largo plazo. Hay cosas institucionales y profundas. Cuando me contrataron, me dijeron ‘esto es lo que queremos’ y yo me siento preparado para cumplir todo eso

Yo no soy resultadista. Cuando me dicen que perdimos un partido, lo asumo. Pero cualitativamente, nuestros partidos no han sido malos. Han sido buenos. He encontrado cosas positivas, cosas para reforzar y otras que no son tan buenas. Pero estas últimas obviamente que no las diré. No voy a pregonar con nuestros errores