La preocupación de Aníbal Mosa en Colo Colo: "Hoy estamos estable, pero si no hacemos nada será muy crítico"

Hace unos días Blanco y Negrio dio a conocer el informe financiero de la misma concesionaria, la cual arrojó una cifra preocupante: 1.330 millones en pérdidas. Todo esto se debe al estallido social y la pandemia del coronavirus.

Existe la preocupació en Colo Colo y así lo detalló Aníbal Mosa, quien brindó una conferencia de prensa a través de la plataforma de moda, Zoom.

"La situación se va a tornar crítica. Hoy estamos estable, pero previniendo lo que pueda pasar de aquí a 90 días. Si no hacemos nada va a ser muy crítico, no solamente para Colo Colo, sino que para la mayoría de los equipos del mundo. Todos han llegado más o menos a acuerdos y han entendido que la situación no puede seguir de esta manera. Todo lo que significa jugar sin público es complicado, muchos creen que la plata del CDF mantiene todo, pero eso para Colo Colo no es así", expresó el mandamás.

El presidente de Blanco y Negro también contó cómo fue la reunión con los referentes colocolinos para el reajuste salarial. "Lo más importante es que ellos entienden la situación en la que estamos, es un tema mundial y que nadie puede predecir cuando va a terminar. Aún no han dado una respuesta oficial, intenté hablar con el capitán y me dijo que lo están analizando, pero efectivamente a nadie le gusta que le recorten el sueldo, no es agradable", detalló.

Para finalizar detalló cuánto tiempo puede durar la rebaja de sueldos en Colo Colo. "La primera alternativa es hacer un descuento en estos cinco meses más críticos, pero podía ser tan violento ese cambio que algunos jugadores iban a recibir menos de la mitad de su sueldo entre abril y agosto. Quisimos hacerlo más largo, es decir hasta diciembre, para que el efecto no fuera tan grande. Una parte de esa se devuelve el año 2021", sentenció.