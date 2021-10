El entrenador de la selección chilena aseguró hace seis meses que la liga mexicana no tenía "un ritmo mucho más intenso" que el Campeonato Nacional chileno, y que no habría concesiones. "Si hay un jugador que demuestre que es mejor, juegue donde juegue lo voy a poner, en desmedro del que sea, juegue en México o donde juegue", sentenciaba Machete.

El nivel de Leonardo Gil como baluarte de Colo Colo, líder del Campeonato Nacional, ha sido una piedra en el zapato para Martín Lasarte, el entrenador de la selección chilena. Y es que el mediocampista albo es la ausencia más criticada en las últimas nóminas de Machete.

Por esta razón, el uruguayo alzó la voz este martes para defender su decisión de no incluir al zurdo, en la antesala de la visita de la Roja a Perú, por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. El DT respondió con dureza.

"Entiendo que desde el punto de vista del periodismo, o el público o las redes sociales; haya jugadores que son considerados seleccionables, no sólo Leonardo Gil. No me gusta hablar de los que no están", reflexionó el ex técnico de Universidad Católica y Universidad de Chile.

"Tenemos un montón de jugadores del medio local analizados semana a semana. Entiendo que es un momento delicado, creo que es para jugadores con otro recorrido, que juegan en otras ligas con otros requerimientos. A excepción de Argentina o Brasil, el ritmo sudamericano no es lo mismo. Eso no los inhabilita, han estado en microciclos, citados, en partidos. Quizás mi valoración es distinta a la de ustedes y nada más", sentenció Lasarte.

- Las reflexiones de Lasarte este martes

Lo que pensaba Lasarte hace seis meses



La curiosidad de hoy radica en la presencia de dos jugadores de la liga mexicana en la posición de volante. Claudio Baeza (Toluca) y Diego Valdés (Santos Laguna) llenan el espacio al que eventualmente podría aspirar Leonardo Gil.

Una circunstancia que el mismo entrenador negaba hace seis meses, cuando se refirió al tema en una entrevista con el programa Metrópolis de radio La Clave, y tuvo otro trato para comparar el fútbol mexicano con el que se juega en Chile.

- La palabra de Lasarte a fines de abril

"Yo priorizo al que esté mejor. Hay una realidad, nos guste o no. Hay ligas que tienen un ritmo mucho más intenso que la liga chilena, pero no sé si la mexicana. Hablo más bien de Europa. No sé cuáles serán las iguales condiciones", advertía Lasarte a fines de abril.

"Simplemente, si hay un jugador que demuestre que es mejor, juegue donde juegue lo voy a poner. Por lo menos desde mi punto de vista. En desmedro del que sea, juegue en México o donde juegue. Vamos a poner a los mejores", puntualizó de manera directa.

Es el caso que se repite hoy, aunque Lasarte aclaraba en abril que "eso no significa que acierte, pero nuestra idea es poner a los mejores. No me siento atado a México, Brasil o Argentina. No en desmedro de nadie. Lo más importante es que en la selección estén los mejores en cada momento".

