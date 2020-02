La formación con que Mario Salas quiere termina su mala racha en Colo Colo

Colo Colo lleva tres partidos seguidos perdiendo en el Campeonato Nacional, es por ello que necesita ganar ante Curicó en La Granja, para que su entrenador Mario Salas no siga sufriendo.

El Comandante podrá contar desde el arranque este lunes con el argentino Nicolás Blandi, quien se recuperó rápido de los cortes sufridos en el clásico ante Universidad Católica, luego de recibir impactos de fuegos artificiales.

Es la zona media donde sigue buscando variantes el DT, quien cambiará a César Fuentes y Branco Provoste, para dar paso a Carlos Carmona y Gabriel Suazo, en labores de quite.

Mientras que el ex técnico de la selección sub 20 también evalúa en sacar a Óscar Opazo y poner a Bryan Véjar en dicha zona, lo cual aún no está claro.

De esta manera la alineación del Cacique es con Brayan Cortés; Opazo (Véjar), Felipe Campos, Juan Manuel Insaurralde, Ronald de la Fuente; Carmona, Suazo, Leonardo Valencia; Marcos Bolados, Blandi y Pablo Mouche.

El partido entre Colo Colo y Curicó arranca a las 18:00 horas y lo podrás seguir por RedGol.