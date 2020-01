La felicidad de Miguel Pinto: "Sabía lo que me esperaba, pero recibir el apoyo de toda la gente fue maravilloso"

Este domingo, Colo Colo presentó a sus refuerzos en la tradicional Noche Alba. Miguel Pinto fue quien vivió el encuentro con más emoción, pasando de las pifias a los aplausos de la hinchada del cacique y siendo la figura de la jornada.

Tras el encuentro, el meta se refirió a lo ocurrido en la cancha del Estadio Monumental. "Era muy difícil entrar, sabía lo que me esperaba, pero recibir el aplauso y el apoyo de toda la gente fue maravilloso. A seguir trabajando para que el arco de Colo Colo sea una muralla este año", comentó al CDF.

"Todos sabíamos las sensaciones que iba a haber hoy, pero soy un profesional de esto. El fútbol es mi vida, tengo el apoyo de mi familia siempre y eso es fundamental", agregó.

Pinto fue clave para mantener el cero en la portería alba y tuvo cuatro intervenciones claves. Para el portero, "la que más me gustó fue la ultima".

Finalmente, el ex U. de Chile enfatizó que tiene claro que no será fácil ganarse el cariño de la gente. "Me va a seguir costando, pero de a poco vamos demostrando que quiero aportar al grupo. Le agradezco a toda la gente que me apoyó en el estadio antes, durante y después", sentenció.