Juan Manuel Insaurralde desmiente quiebre con Salas: “No sé por qué inventan esas cosas, somos un camarín tranquilo”

Este viernes Juan Manuel Insaurralde fue el encargado de enfrentar los micrófonos en el Estadio Monumental, en la antesala del clásico ante Universidad Católica, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.

En ese sentido, uno de los primeros temas que abordó fue el supuesto quiebre que existe por parte del camarín con el director técnico Mario Salas, quien está siendo duramente cuestionado por las últimas derrotas en el torneo local.

“No hay ningún tipo de conflicto con ningún integrante del cuerpo técnico. La convivencia es buena y estamos entrenando bien, sabiendo que hay muchas cosas que corregir. En el juego, si analizas los dos partidos, no merecimos perder. Por errores propios nos llevamos un mal resultado, pero fue eso. Cuando a principio de año ganamos la Copa Chile no fuimos los mejores, entonces ahora no somos los peores”, expresó.

A la consulta si son “un camarín difícil” señaló que “te lo pueden decir los técnicos que estuvieron antes. Es un vestuario totalmente normal, tranquilo por así decirlo. No sé por qué inventan esas cosas. Sabemos que en Colo Colo la repercusión es el doble, lo tenemos asumido. Sé que cuando los resultados no son los ideales siempre se habla de cosas extra futbolísticas. Asumimos eso”.

“A mí entender no somos para nada conflictivos, hacemos nuestro trabajo. Tratamos de hacerlo de la mejor manera. Lo único que te puedo decir es que somos jugadores profesionales, tenemos una cabeza en el grupo que es el técnico y que nosotros tratamos de hacer l o mejor para que a Colo Colo le vaya bien”, agregó.

Tras ello se refirió al difícil partido que tendrán ante al actual líder del Campeonato Nacional, Universidad Católica. "Es un gran equipo y con un buen entrenador. Ya los enfrentamos y vamos a tener que hacer un gran partido si queremos lograr el triunfo porque es un equipo que juega muy bien”.

Complementó que “tenemos que estar concentrados y achicar nuestro margen de error. Debemos hacerles sentir desde el primer minuto que vamos y queremos ganar el partido”.

Luego se refirió si el Cacique debió salir a buscar un defensor más, ante las lesiones de Julio Barros y Matías Zaldivia. "Todos los que estamos en el plantel estamos capacitados para hacerlo de la mejor manera. También hay juveniles que tienen grandes condiciones y se van adaptando rápido al roce de primera. Somos un plantel bien conformado”.

Recordemos que el clásico entre Colo Colo y la UC está fijado para este domingo a las 18:00 horas en el Monumental y que solo podrán asistir hinchas del Popular.