Javier Parraguez se despide de Colo Colo con emotiva y bienhumorada carta: "Fui feliz hasta cuando la pasé mal con sus burlas y memes... Parragol, Búfalo, Parrasex o como me quieran llamar"

Javier Parraguez se despidió de todo el pueblo colocolino para dejar Chile y partir al Sport Recife de Brasil. El delantero nacional tuvo emotivas palabras a través de redes sociales en el éxodo de su querido Cacique.

“He estado aplazando este momento por varios días pero llegó la hora de despedirme y darles las infinitas gracias mi gente”, publicó Parraguez en sus redes sociales agregando una carta y momentos destacados de su paso por Colo Colo.

En el extenso texto de despedida manifiesta que “hoy me toca despedirme de esta gran institución, a la cual soñé llegar desde muy pequeño. Desde el momento que mi madre me llevó por primera vez al Estadio Monumental a ver a su gran Colo Colo. Fue en ese día, siendo tan sólo un niño, que me di cuenta lo grande y hermoso que era es este gran club e institución, forjando el sentimiento garrero desde la tribuna”.

“Pero al momento de llegar un 29 de enero del año 2019, me di cuenta de que no era una intuición grande, sino que era inmensa, enorme y gigantesca. De ahí empecé a cumplir poco a poco casa uno de los sueños que traía de niño ¡Hasta que llegó ese año y ese campeonato!, que me imagino que todos lo recuerdan, pero todos queremos olvidar. Fue en ese momento que nos armamos de fuerza, valentía y coraje, y sacamos la tarea adelante”, agregó Parraguez.

El ahora ex atacante de los albos complementó que “quiero decirles que, a pesar de los altos y bajos, de los tragos dulces, como también de los amargos que tuve que tomar estando en Colo Colo, fui muy feliz en cada uno de los momentos que me tocó defender este hermoso escudo, incluso hasta cuando la pasé mal con sus burlas y memes. Fui feliz. Jajajaja, Y espero seguir siéndolo porque se armó un plantel realmente competitivo. Quiero aprovechar en estas palabras para desearles el mejor de los éxitos a todos mis compañeros, que sea lo mejor en esta temporada y agradecer también a los utileros por aguantarme, a los chicos de la cocina por consentirme en cada uno de los caprichos que les pedía, a los cancheros, gente de administración, cuerpos técnicos, gente del área audiovisual, paramédicos, kinesiólogos, los guardias por su buena onda siempre para conmigo y a todo el pueblo colocolino que me hicieron sentir ese aguante y cariño en la final de la Supercopa. La verdad es que fue una sensación impagable, que jamás olvidaré. Los llevaré por siempre en mi corazón”.

Por último, con nostalgia y buen humor, Javier Parraguez sentenció que “me despido con mucho cariño y amor por estos colores y espero volver a vernos pronto. Su amigo Parragol, Búfalo, Parrasex o como me quieran llamar. Jajajaja”.

Desde su arribo en 2019 a Colo Colo, Parraguez fue campeón de las Copas Chile 2019 y “2021”, además de tener su jornada gloriosa en el recordado clásico contra Universidad Católica con gol en los descuentos.