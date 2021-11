El ex jugador de Colo Colo lamentó la irrupción por los palos de la Católica en la lucha por el título. Jaime Vera cree que el Cacique pierde el título, pero por razones deportivas mientras la UC mantuvo una regularidad que le permite estar donde está.

Jaime Pillo Vera frena al Cacique por el tema Covid: "Colo Colo no tuvo la jerarquía, si la Católica gana son justos campeones"

Colo Colo perdió frente a Unión Española y Universidad Católica derrotó a Huachipato por la penúltima fecha del Campeonato Nacional. La UC supera al Cacique en la previa del cierre del torneo y se toma la primera posición de la tabla en solitario con la primera y gran opción de quedarse con el trofeo 2021, que les vale un histórico tetracampeonato.

En el cuadro albo se excusan en los problemas sufridos por los numerosos y masivos contagios por coronavirus que llevaron a Colo Colo a jugar partidos con bajas y otros con plantel de juveniles y niños de las inferiores.

“¿Colo Colo pierde el título o Universidad Católica lo gana?”, le preguntó Paulo Flores a Jaime Vera. El Pillo contestó tajante en conversación con RedGol.

“Yo creo que en los últimos dos partidos Colo Colo no ha jugado como lo venía haciendo en la pelea con la Católica. Hasta el momento Colo Colo está perdiendo el título. En los últimos dos partidos Colo Colo no tuvo la jerarquía para superar a los rivales y eso te va a pasar la cuenta al final”, dijo el ex mediocampista del Cacique.

El ex entrenador de Deportes Iquique, entre varios otros, agregó que “el tema del coronavirus todos los clubes lo han vivido, no hay por qué quejarse al respecto, el problema fue que Colo Colo no le ganó a Curicó ni a Unión Española”,

“Más que caerse a pedazos, Colo Colo no ha jugado bien. Físicamente los veo bien, pero futbolísticamente no están como venían jugando un tiempo atrás”, complementó el Pillo.

Jaime Vera sentenció sin dudas que “sí, si ellos, la Católica, ganan su último partido son justos campeones porque mantuvieron una regularidad especialmente en la tramo del campeonato”.