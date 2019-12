Jaime Valdés y su dolor: "Nunca me imaginé salir de Colo Colo tras una reunión de apenas tres minutos"

Jaime Valdés habló en extenso con Roberto Dueñas en Mi Radio y abordó su llegada a Deportes La Serena y su polémica salida de Colo Colo, luego que en el Cacique no le extendieran su contrato.

“¿Tranquilo? Difícil. La verdad es que cómo se dio no me lo esperaba. Nunca me imaginé salir de Colo Colo tras una reunión de tres minutos. Me dijeron que no contaban conmigo para el 2020, me levante, di las gracias y me fui”, dijo el Pájaro.

Eso sí, Valdés aseguró que no está enojado con nadie del Cacique, sino que es un dolor lógico por dejar el club de sus amores.

“Yo soy hincha de Colo Colo y siempre quise jugar en Colo Colo. Salir del club me iba a doler de la manera que fuera. Yo pensaba que estaba enojado con una u otra persona, pero en realidad estaba dolido por salir de Colo Colo”, manifestó.

Complementó que “hubiese sido con una despedida o con alfombra roja, yo no quería. Me hubiese dolido de la misma manera, pero no tengo rencor con nadie. Algún día tenía que pasar”.

Por último sentenció que “para sanar necesitaba jugar, y por eso vengo a La Serena, para no seguir con lo que tengo dentro. Dejé el equipo que quise, que quiero y siempre voy a querer. Ese momento fue difícil, pero ya estando acá se va pasando. Yo vengo por todo el 2020, independiente si estamos en Primera B o logramos el ascenso. Vengo a aportar mi experiencia a los más jóvenes”.