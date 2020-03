Jaime Valdés con furia: "A los referentes de Colo Colo nos catalogaban de vagos, no tenían idea del culo que nos pelábamos"

Jaime Valdés tiene su propio "programa", porque desde que se suspendió el fútbol por el coronavirus, el volante de Deportes La Serena tiene un "espacio" en su cuenta de Instagram.

Primero fue Pablo Guede y luego Hernán Torres los que pasaron por el Late de Pajarito, y en la segunda conversación con el preparador físico habló de su polémica salida de Colo Colo.

"Usted sabe que soy hincha desde chico. Cuando saliera de Colo Colo me iba a doler, sabía que en algún momento iba a llegar. Quería salir haciendo una conferencia de prensa, agradeciendo a la institución, a mis compañeros y no por la puerta de atrás", fue lo primero que le dijo a Torres sobre el hecho.

"Lamentablemente me tocó salir de la manera que se dio, a lo mejor uno siente molestia. Siento rabia, por cómo salí de Colo Colo. Me dolió la salida, el irme de Colo Colo. La gente me tiene mucho cariño. Me lo hace sentir en las redes sociales, en la calle me paran todo el rato, me piden que pare, que vuelva, me dicen que soy un ídolo para ellos", agregó el volante.

El ex Atalanta no se guardó nada, porque apuntó sin tapujos a los que decían que estaba fuera de forma por su edad, y encaró a los que hablaban mal de los referentes del Cacique.

"Estoy vigente, el otro día salió una estadística maravillosa, que soy el jugador que crea más ocasiones en el campeonato. Uno hace muchos sacrificios para mantener el peso, tiene que entrenar el doble. Cuando los periodistas dicen que los jugadores grandes no entrenan o tienen facilidades. Son cosas que uno no dice y se las guarda, y uno lo asume, es la realidad que nos toca todos los días", analizó.

"A nosotros nos catalogaban como que éramos vagos, que no entrenábamos, no tenían idea del culo que nos pelábamos todos los días. Son cosas que uno no dice, pero las tiene presentes. Tengo 39 y corro lo mismo que corría hace cinco años, casi 11 kilómetros. Bajábamos un poquito el nivel, ‘este está viejo, no corre, que jueguen los jugadores jóvenes’", remató Valdés.

