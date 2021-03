Iván Zamorano revela su gran sueño: "Me encantaría el día de mañana dirigir a Colo Colo"

Iván Luis Zamorano está radicado en Estados Unidos donde tiene una existosa carrera como comentarista de televisión.

Bam Bam puede y está habilitado para dirigir hace rato, y en conversación con el diario argentino La Nación, dio luces de que es una puerta que no ha cerrado del todo.

"Todavía no he tomado la decisión. En algún momento, seguramente, terminaré ahí, al ladito de la cancha. Sé que en algún momento comenzaré a dirigir. Tengo muchas ganas. Por cierto, he tenido ofertas de China, de Rusia e inclusive de Argentina alguna vez, y no viene al caso ahora quién fue. No ha llegado todavía el momento de dirigir, pero llegará", aseguró.