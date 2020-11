Iván Morales se tiene fe en Colo Colo: "Quiero agarrar la camiseta de titular y no soltarla más"

Colo Colo terminó la primera rueda del Campeonato Nacional como uno de los colistas. Los albos pagaron caro su mal rendimiento esta temporada y se quedan en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones.

Pero una buena noticia ha llegado en las últimas semanas y es la recuperación de Iván Morales. El joven delanteor del cacique dejó atrás el corte del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y ya suma minutos con Gustavo Quinteros.

Este miércoles el artillero habló con los medios y explicó cómo ha sido su regreso a las canchas. "Hace poco me integré a los entrenamientos, me siento bastante bien y sobretodo de la rodilla, que fue una operación en marzo. Estoy con ganas de hacer las cosas bien para sacar esto adelante, que es lo que tenemos todos en mente".

Iván Morales ya ha sumado minutos con Gustavo Quinteros y se ilusiona con adueñarse de una camiseta titular. Foto: Agencia Uno

Morales fue parte de los jugadores que sufrieron cuando Blanco y Negro cortó relaciones con el plantel durante la pandemia, pero para él es un capítulo cerrado. "Fue complicado, pero es un tema tocado. Lo hablé con quienes tenía que hacerlo, tenemos que enfocarnos en el fútbol. Lo que pasó quedó en el pasado, si me dejaron o no, cada uno sabe la respuesta. Ahora estoy enfocado en jugar y hacer las cosas bien".

El delantero además señaló que no ha sido fácil su regreso. "Estuve ocho meses parado, mi recuperación fue atípica porque no pude hacer recuperación como siempre por la pandemia. Me estoy poniendo bien, agarrando ritmo. Los minutos que he entrado sirven mucho, el profe decide donde me pone. Yo quiero estar bien para estar a disposición y ayudar al plantel".

Quiere ser el delantero titular

Ivan Morales no esconde sus ganas de afirmarse de una vez por todas en el ataque de Colo Colo. El delantero es sincero con sus ambiciones y lanzó una advertencia a sus compañeros. "Estoy hace cuatro años y quiero hacer las cosas bien. Han pasado lesiones y otras cosas, lo que más quiero es jugar, agarra la camiseta de titular y no soltarla más".

"Es el momento de ponerme bien, terminar la temporada jugando y el otro año jugar lo más posible. Es lo que quiero, explotar mi máximo poder en Colo Colo", agregó.

Por otro lado, Morales recalcó que el plantel no piensa en el descenso. "Nosotros estamos enfocados partido a partido, no miramos lo que pasa al final. Queremos sacar buenos resultados, hacer las cosas bien, afinar los detalles. No estamos preocupandos de eso, queda una rueda completa y ahí veremos cómo van las cosas".

Finalmente adelantó lo que será el duelo ante Palestino en la primera fecha de la segunda rueda. "Creo que todos los partidos son una prueba para nosotros, queremos sacar los resultados. Se ha ido jugando mejor con la idea del profe, queremos sumar de a tres y posicionarnos donde nos merecemos".