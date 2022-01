Quinteros señala que Iván Morales no juega contra Boca Juniors: "Debe ponerse mejor en la parte física"

Colo Colo enfrenta este lunes a Boca Juniors en el segundo amistoso del Torneo de Verano. Ocasión en la que Gustavo Quinteros puede ver nuevos jugadores respecto a los que jugaron contra Universidad de Chile, en el inicio de este campeonato que se juega en Argentina.

Sin embargo, uno que no tendrá la oportunidad es Iván Morales. Quien fuera el centrodelantero titular en gran parte de la campaña del año pasado no estará contra los xeneizes, debido a que el cuerpo técnico considera que no está en óptimas condiciones.

Así lo señaló Quinteros en la previa del match, al asegurar que "hay jugadores como Iván Morales que deben ponerse mejor en la parte física y futbolística, que se están preparando para estar al cien por cien".

Además, el ex entrenador de la Universidad Católica comentó que "tenemos en cuenta un montón de cosas para estos partidos y la parte física es fundamental para que cada uno pueda tener minutos. Tanto él, como otros jugadores que no estuvieron, es por temas de preparación física".

De esta manera, todo indica que Juan Martín Lucero será nuevamente el delantero titular en el centro del ataque. El ex Vélez hizo un partido donde mostró mucha movilidad ante la U, lo que dejó conforme al entrenador de los albos.

Un poco más atrás viene Christian Santos, quien también ha sorprendido con el nivel mostrado en la pretemporada. De hecho, en el amistoso contra Estudiantes de La Plata marcó el gol que le dio la victoria a Colo Colo.

El que también está bastante rezagado es Javier Parraguez, quien sufrió molestias físicas en la parte final de la pretemporada y por lo mismo ni siquiera fue al banco contra la U.