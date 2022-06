Una fuerte denuncia ha realizado el jugador Iván Morales, acompañado por el Sifup, en contra de Colo Colo, por dineros adeudados tras su traspaso al Cruz Azul de México, que ya suman cuatro meses de atraso.

Fue mediante un comunicado del Sindicato de Futbolistas Profesionales, que dieron a conocer públicamente esta situación.

"Solicitamos a Colo Colo el pago de la indemnización del 10% contemplado en el art. 152 bis I del Código del Trabajo, adeudada hace ya cuatro meses al futbolista Iván Morales. Recordamos que dicho monto impago debe ir en el correspondiente finiquito, pues así lo establece el art. 177 del CT", comienzan explicando.

Por lo mismo, piden a la ANFP que también pueda fiscalizar este tipo de situaciones que pasan con los jugadores y que se vuelven malas prácticas en los clubes.

"Exigimos mayor fiscalización del Ente Rector frente a las exigencias legales y Deudas Vencidas como la expuesta. La única manera de tener una competencia justa es que todos respeten la ley, el reglamento y el FairPlay financiero", precisan.

Juicio

El presidente del Sifup, Gamadiel García, también sacó la voz ante esta situación, donde precisó el problema que está incurriendo Colo Colo.

"El finiquito de trabajo, al ser venta, genera también una deuda que se expresa en el finiquito, que es el 10 por ciento. Ese finiquito no está firmado por Iván Morales, porque no está de acuerdo que los montos no estén expresados en el documento y nosotros hemos pedido a Colo Colo que se haga el instrumento como corresponde y no que se haga otro privado, porque escapa de la normativa laboral", comentó García en Cooperativa.

En la misma línea, el presidente fue enfático en decir que "si Colo Colo no paga, debemos ir a un juicio civil, no ejecutivo. Iván está sentido con esto, es de Colo Colo, pero van cuatro meses y al jugador le tienen que pagar".