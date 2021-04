Iván Morales sincero: "No me gustaría ser parte del plantel de Colo Colo que pierda esa racha contra la U"

Iván Morales recuperó la titularidad con un cambio de mentalidad importante en Colo Colo y fue importante en la victoria del Cacique contra Universidad de Chile en el reciente superclásico, que fue para los albos por 1-0 con gol de Leonardo Gil por la quinta fecha del Torneo Nacional en el estadio Monumental.

Con el resultado Colo Colo cumplirá 20 años sin derrotas contra la U en el estadio Monumental a principios de septiembre próximo, a menos que los azules tengan posibilidad de revancha en la Copa Chile.

“Creo que es una presión que tenemos todos los jugadores de Colo Colo porque es una racha muy positiva, obviamente no la quieres perder”, dijo Iván Morales en conversación con el programa Nexo de ESPN.

Agregó que “de inicio no quieres perder un partido así, ni un clásico, pero obviamente nosotros como jugadores y personalmente hablando, no me gustaría ser parte del plantel que pierda esa racha. Más allá de esa presión, creo que sirve para estar más alertas y atentos a lo que pasa”.

Cabe recordar que Morales dijo también en ESPN que “hubo un cambio en todo sentido y en mi físico hice lo tenía que hacer. Marcelo Espina varias veces me tiró la oreja porque no podía llegar así. Puedo decir ahora autocríticamente que estaba gordo, pero ahora busco mi mejor versión en lo físico”.

Con la confianza de un nuevo triunfo ante el archirrival, Colo Colo visitará a Ñublense por la sexta fecha del Torneo Nacional este sábado 1 de mayo desde las 18:00 horas. La misión es mantener o mejorar el actual segundo lugar en la tabla.