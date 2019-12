Hugo Tocalli afirma que Nicolás Blandi tiene opciones de ser el gran fichaje albo: "Si Colo Colo hace el esfuerzo lo puede traer"

Colo Colo busca a su goleador para el 2020. El director deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, mira a Argentina como principal mercado, donde el nombre de Nicolás Blandi es uno de los que más gusta en Macul.

El delantero pertenece a los registros de San Lorenzo de Almagro, y el actual miembro de la secretaría técnica del cuadro de Boedo, y ex DT del Cacique, Hugo Tocalli, comentó a radio Cooperativa la opción de que el artillero llegue al Monumental.

"Creo que si Colo Colo hace el esfuerzo lo puede traer... un esfuerzo, no una locura, como pagar locuras por su pase, pero un esfuerzo por arreglarlo. Me parece que Colo Colo lo puede llevar, es un equipo muy grande en Chile que lo puede contratar tranquilamente", manifestó el ex estratega.

Sobre la posible lucha que Blandi tendría con el ídolo albo Esteban Paredes por la titularidad, dijo que "si tiene que ir a reemplazar a mi amigo Esteban erá difícil para cualquier 9, pero es un 9 interesante, que ha hecho goles en San Lorenzo con todos los técnicos, en la copa, en el campeonato que salió campeón con Edgardo- Bauza, con Juan Antonio Pizzi, con todos... es un 9 muy interesante", recalcó.

Blandi compite con su compatriota Lucas Viatri y el uruguayo Santiago García, los otros goleadores con los que negocian en Colo Colo para traer de cara a la campaña 2020.