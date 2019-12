Hugo Tocalli: "Nicolás Blandi debería andar muy bien en Colo Colo"

Hugo Tocalli no ha dejado el fútbol, pese a que hoy está más alejado de las canchas. El ex entrenador de Colo Colo es integrante de la secretaría técnica de San Lorenzo de Almagro y no dudó en exaltar las condiciones de uno de los jugadores a los que apunta el Cacique en el mercado, el delantero Nicolás Blandi.

En diálogo con Radio Agricultura, Tocalli valoró especialmente las condiciones del posible refuerzo albo. "Es un goleador interesante, que tiene mucho potencial para el gol. Debería andar muy bien en Colo Colo", sentenció.

"Es un jugador de área. No lo voy a descubrir yo, porque lleva muchos años. Con todos los técnico ha sido titular, es un goleador que parece que está siempre donde la pelota va a caer. Tiene un buen juego, no es torpe, devuelve y pivotea muy bien", valoró el destacado ex entrenador de selecciones juveniles en Argentina y Chile.

De todas formas, Tocalli aclaró que Blando "es jugador de San Lorenzo" y que hasta el momento "no hay ningún pedido todavía que haya llegado de Colo Colo para poder estudiar una oferta o ver algo. Marcelo Espina no se ha comunicado conmigo. Lo tendremos que ver y analizar", agregó.

Nicolás Blandi tiene 29 años y una gran carrera en Argentina, donde fue goleador en Argentinos Juniors, Boca Juniors y San Lorenzo; con más de 250 partidos y 90 goles en Primera División.