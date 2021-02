Hermana de Paredes y su salida de Colo Colo: "Le dieron una puñalada por la espalda"

Solange, hermana de Esteban Paredes, criticó a la dirigencia de Colo Colo por el modo que eligieron para comunicarle que no seguía en el club y reveló qué le dijo cuando supo la noticia.

"Él estaba botando todo lo malo, toda la energía contenida. Lo vi llorar cuando fuimos campeones, pero esta vez lo vi triste, no de emoción, de tristeza de sacarse eso que tenía guardado", dijo en LUN sobre la reacción del delantero cuando Colo Colo se salvó del descenso ante la Universidad de Concepción.

Después se comunicó con él para preguntarle si era verdad que no seguiría en el equipo albo: "Por Whatsapp le dije 'hermano, ¿cómo estás?' y me dijo 'mal'. Le digo 'hermano, aguante. ¿Verdad que no sigues en Colo Colo?". Me dijo 'sí, hermana' y me puso una carita triste".

"No quise seguir hablándole porque estaba mal y empecé a ver las redes sociales. Me puse triste por él, la forma en que lo despidieron no fue la apropiada, no se lo merece", añadió.

Luego, lamentó: "¿Por qué no esperaron un poco? O sea, un día de felicidad y al otro día le tiraron la noticia... Él iba viajando de vacaciones cuando lo llamaron".

Solange cree que no es justa la forma, sobre todo por lo que Esteban le entregó al club: "Mi hermano es hincha, ama esa camiseta, no jugaba por jugar. Me acuerdo cuando de chicos íbamos al estadio y él soñaba con jugar en Colo Colo. No sé quién está detrás de la decisión, pero sí le dieron una puñalada por la espalda".

"Será difícil, triste ir al estadio y no ver a Esteban. Si sigue en otro club, lo vamos a ir a ver igual", finalizó.