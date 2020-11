Gustavo Quinteros le aclara a Blanco y Negro que quiere a Esteban Paredes en el plantel de 2021

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, abrió las puertas para la continuidad de Esteban Paredes, más allá de la lesión que puso fin anticipadamente a la temporada del goleador histórico del Cacique; y envió un claro mensaje a la dirigencia de Blanco y Negro.

El estratega albo, en conferencia de prensa, aseguró que Paredes tendrá "las puertas abiertas" del club para su regreso en 2021 y que la decisión de seguir en la actividad le corresponde a él. "Es mi opinión y no tengo dudas de que la dirigencia pensará lo mismo", sentenció.

Quinteros reconoció tuvo "una charla con Esteban" y que el delantero "es un jugador importante dentro y fuera del campo. Muy positivo, con sentido de pertenencia, quiere mucho la institución, la camiseta. Se brinda al máximo, es muy importante. Y lo estamos perdiendo".

En cuanto al futuro, el DT de Colo Colo puso la decisión en manos de Paredes. "No tengo ninguna duda de que él va a querer recuperarse y volver a jugar. Por supuesto que va a tener siempre las puertas abiertas", advirtió.

"Después, es un tema personal. Su familia y él tomarán una decisión. Si después de este tiempo, de esta lesión, que no sabemos aproximadamente cuanto tiempo le llevará recuperar, él va a tener la energía, las ganas, el deseo de volver a entrenar para volver a jugar", subrayó.

Es la determinación que espera del delantero. "Eso lo va a tener que decidir él, pero por supuesto que Esteban va a tener siempre las puertas abiertas. Es mi opinión y no tengo dudas de que la dirigencia pensará lo mismo", aclaró el estratega argentino-boliviano.

Gustavo Quinteros asegura que Esteban Paredes debe decidir su continuidad en Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Por eso, reiteró que "esto es muy reciente, no sabemos todavía la decisión de Esteban, no sabemos realmente el tiempo. Todo eso va a influir, por supuesto, en una decisión final. Pero no tengo dudas de que el siempre va a tener las puertas abiertas para poder volver".

Colo Colo regresará a la actividad este miércoles, cuando reciba a Curicó Unido desde las 18:00 horas en el estadio Monumental, en el encuentro que dará fin a la vigésima fecha del Campeonato Nacional.