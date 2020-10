Guarello y el nivel de Colo Colo con Gustavo Quinteros: "Perdía jugando parado, ahora lo hace con ritmo"

Colo Colo no pudo ante Unión Española y cayó por 3-5 en el Estadio Monumental. Pero más allá del resultado, los albos han visto una mejora futbolística de la mano de Gustavo Quinteros.

El técnico vivió su segundo encuentro al mando del cacique y, si bien no ha podido ganar, sí comienza a marcar un sello de juego. En la primera mitad presionaron como no lo hacían hace meses y hasta se fueron adelante en el marcador por 3-2.

Juan Cristóbal Guarello abordó el momento que vive Colo Colo, destacando que el plantel parece haber despertado de la crisis con Mario Salas y Gualberto Jara. "En el primer tiempo estuvieron bien, pero frágil defensivamente. Colo Colo perdía jugando parado, ahora lo hace con ritmo. Corren más, pero físicamente tiene ese mes y medio que no entrenó y se está notando demasiado", lanzo en Los Tenores de ADN.

Colo Colo cayó ante Unión Española, pero mostró mucho más juego que en las 14 fechas anteriores del Campeonato Nacional. Foto: Agencia Uno

Para el periodista, los albos deben poner ojos en ciertas posiciones y jugadores. "No tiene lateral derecho. Además, el cabro (Jeyson) Rojas necesita más apoyo para andar bien. Insaurralde ha mejorado, pero no tiene el desplazamiento de hace 5 años. Rojas aún no tiene el timing para salir y quedarse. Y además, los volantes no están marcando".

Quiere a Blandi de titular

Guarello no solo se refirió al juego del cacique, sino que también de las lesiones que los han dejado sin piezas claves pero no ha influido en el alza de estos dos partidos. "Quinteros ya los hizo correr, mejoró dos o tres piezas, pero el déficit es tan grande… Estaban conectados al ventilador mecánico, se lo sacaron, pero sigue en la UCI".

Fue ahí que el tenor sorprendió pidiendo la titularidad de Nicolás Blandi en el esquema del nuevo técnico albo. "Blandi tiene que ser el titular, para eso lo trajeron. Y si no va a jugar, no tiene que estar".