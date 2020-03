Guarello destroza a Colo Colo: "Cuando regalas dos goles y rematas una vez en 90 minutos, difícil rescatar algo"

Colo Colo tuvo un amargo debut en Copa Libertadores. El cacique cayó ante Jorge Wilstermann por 2-0 y dejó mucho que desear, con un nivel paupérrimo y casi sin remates a la portería.

Juan Cristóbal Guarello escribió una columna dedicada a la participación de los equipos chilenos en el torneo y le pegó con todo a los albos.

"Sabido es que Jorge Wilstermann es fuerte en el Félix Capriles, pero no nos vengan con cuentos de hadas. El equipo boliviano es bien limitado en sus argumentos futbolísticos y si Colo Colo hubiera tenido un mínimo de aplicación sacaba el empate sin problemas", lanzó en La Tercera.

El periodista no se quedó ahí y aseguró que el equipo no tuvo méritos para dar un mínimo de pelea en Bolivia. "Cuando no das tres pases seguidos, regalas dos goles y rematas al arco una vez en 90 minutos, difícil rescatar algo".

Finalmente, Guarello ironizó con la opción que buscan los albos para asumir su dirección técnica. "Si Felipao vio el partido en su mansión en Brasil, debe estar pensando en qué cacho de marca mayor se está metiendo".