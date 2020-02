Guarello contra Mario Salas: "Si no quiere jugar que renuncie a Colo Colo. Nunca condenó a los agresores"

Juan Cristóbal Guarello se mostró muy enojado este lunes en Los Tenores de Radio ADN tras los incidentes protagonizados por la barra de Colo Colo en el clásico contra Universidad Católica en el estadio Monumental.

El periodista cargó contra el DT del Cacique, Mario Salas, quien a su juicio no condenó la agresión de sus propios hinchas a Nicolás Blandi, jugador de Colo Colo.

“Mario Salas dice que así no se puede jugar. Primero: como estaba jugando Colo Colo tampoco se puede jugar. Y Mouche ayer no jugó. Ni antes ni después de los incidentes. Si Salas no quiere jugar que renuncie a Colo Colo”, dijo tajante.

Agregó que “si Salas hubiese condenado a esa gente que agredió a su jugador le creo, pero no dijo nada. Se tiró de nuevo contra la seguridad, otras cosas, pero no apuntó directamente a la gente que agredió a Blandi. Lo mínimo es que condene a esa gente”.

Siguió complementando: “al final la suspensión lo salvó que lo echaran ayer mismo en el Monumental por una goleada. Mario Salas estuvo lamentable en sus declaraciones, una vez más escondió el bulto del problema de fondo: la gente que va a provocar incidentes. Y Mario Salas nunca los condena”.

Por otro lado, también apunto a los propios jugadores y dirigentes como responsables del poder que alcanzaron las barras para ejercer violencia sistemática en los estadios.

“Los planteles han convivido con estos barristas, les dan camisetas, entradas, los avalan, y cuando dejan las cagadas no dicen nada. Los dirigentes también. Ayer Aníbal Mosa se borró del Monumental”, sentenció.