Guarello aborda el adiós de Valdivia en Colo Colo: "Jugaba cuando quería; si cargaba las pilas... lesión"

Colo Colo anunció de manera oficial que no renovará el contrato de Jorge Valdivia y el Mago deja el cuadro albo. El mediocampista debe buscar club lejos de La Ruca tras no llegar a acuerdo con Blanco y Negro.

En su informe para Los Tenores de Radio ADN, el periodista Cristián Ávila entregó más detalles de cómo se zanjó el adiós del Mago.

“No llegaron a buen puerto las negociaciones por el alto costo económico, las constantes expulsiones y lesiones de Valdivia… tuvo muy poca participación en el año, Colo Colo decide no renovar su contrato”, dijo Ávila.

Desde ahí tomó la palabra Juan Cristóbal Guarello, quien dio su parecer sobre la salida del Mago: “el problema con Valdivia es que no jugó, entones el análisis que se puede hacer es sólo potencial. Si Valdivia estuviera… Pero por ejemplo el 2018, en el segundo semestre, vio que Colo Colo no peleaba nada y chao, no jugó más”, sostuvo.

Sentenció que “Valdivia hace rato que estaba es esa de jugar los partidos que quería y no veía exigencias. Sentía que podía hacer lo que quería y jugaba el partido que quería. Cuando venía un partido bueno se ponía las pilas y marcaba diferencia. Después que las lesiones, que un tironcito. Es el jugador más caro de Chile en cuanto a sueldo, para Colo Colo no era rentable”.