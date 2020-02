Gualberto Jara y titularidad de Matías Fernández con Leonardo Valencia: "Juntos no todavía"

Mientras la directiva busca por el reemplazante de Mario Salas, en Colo Colo trabajan intensamente para revertir el mal momento. De la mano de Gualberto Jara, los albos buscan levantarse para enfrentar de la mejor manera el duelo ante la Universidad de Concepción, el último antes del debut en Copa Libertadores.

El técnico interino se refirió a su nueva aventura en el cacique y señaló que "es una satisfacción volver a dirigir al primero equipo y dar una ayuda para salir del momento en el que estamos".

Una de las cosas que se habló en las últimas horas fue la posible titularidad de Matías Fernández por Leonardo Valencia, quien arrastra molestias físicas. "Me habían comunicado que Valencia necesitaba un proceso más controlado por la contusión, pero fue a la Selección y trabajó bien. Se siente en condiciones de jugar. A Matías lo vi muy bien, fue una sorpresa.Los dos están a disposición y me toca definir quién o si los dos van a empezar jugando".

Ante esto, el DT aclaró que no irán juntos ante el campanil. "De verdad, no lo he definido. Por un lado, ayer trabajó muy bien Leo, por las dudas de cómo llegaba. Hoy lo hizo bien y está a total disposición. Y Matías, conversé con él, me interesa que pueda jugar más tiempo y vaya recuperando su confianza".

"Estoy analizando eso, viendo videos del rival, cosas de nuestro equipo y ver dónde podemos cubrir mejor para mejorar. Pero juntos no todavía, sé que ellos tienen la personalidad. Si tuviera un mes de trabajo, lo vería en varios esquemas. Dos jugadores de ese nivel en cancha sería lo mejor", agregó.

Finalmente, Jara reveló que no está en sus planes el partido ante Jorge Wilstermann. "Mi objetivo es el partido de mañana, que es fundamental. Para recuperar autoestima y confianza del equipo para desarrollar una idea de juego. Luego, no sé si sigo hasta el miércoles, pero si me toca, tendré que trabajar en base a lo que podamos hacer y disponer para ese partido. No puedo enfocarme en algo que no sé si voy a estar".