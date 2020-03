Gualberto Jara y el debut de Colo Colo en la Libertadores: "El punto y el gol de visita son buenos"

Gualberto Jara abordó la conferencia de prensa en Colo Colo en la previa de su debut en Copa Libertadores, programado para este miércoles a las 19:15 horas en Cochabamba, Bolivia, ante Jorge Wilstermann.

"Es otro tipo de competencia, se juega y se compite de otra manera. Con las últimas condiciones del campeonato interviene la diferencia de goles, de visita y eso es muy importante. La mayoría de los equipos usa jugadores de mucha experiencia en este tipo de competencia. Estoy analizando al rival, entrenando, podría utilizar a un juvenil o si no recurrir a los que tenga en mejores condiciones", manifestó el DT interino albo.

"Estoy analizando al rival y hay que sumar la altura. Es importante que las líneas estén juntas, tener el balón, recuperar lo antes posible y lo más lejos posible de nuestro arco. No tengo definido el equipo, me queda un día más de entrenamiento (…) En este tipo de competencias el punto y el gol de visita son buenos, se pueden dar ambas cosas. No es una altura tan importante como en La Paz y acá tenemos condiciones similares en Calama o El Salvador. No hay que hacer esfuerzos desmedidos, tener las líneas juntas", profundizó.

Sobre su tiempo de trabajo, recalcó que "prácticamente no tenemos tiempo de entrenamiento, está muy encima el partido. Podemos analizar al rival y cuidarnos de él. Por otro lado, hay que tratar que los jugadores reciban la información y la lleven adelante positivamente. Trataremos de mover algún trabajo en el campo, pero es poco lo que podemos hacer. Cuento con un gran plantel, de experiencia, la mayoría pasó por la Libertadores y eso me da tranquilidad para llevar adelante cualquier plan de juego".

Analizando al adversario, el paraguayo dijo que "tienen a Serginho como buena figura, aprovechan su habilidad, tiene buen remate de media distancia de tiros libres. Es un equipo ayudado por la altura, tratan de dividir el equipo de manera que ellos puedan quitar un poco más, para que el rival corra más. Queremos hacer lo que nos convenga para sacar el resultado".

Finalmente, el ex ayudante de Gustavo Benítez expresó que "no puedo opinar de los partidos anteriores, puedo opinar del último. Reforzamos conceptos como recuperar en campo rival, tener la pelota, en fin. En eso vamos a insistir en este partido y en lo que me quede dirigiendo. Creo que ese es el camino y los jugadores lo demostraron. Hay que levantar el ánimo de la hinchada, de los jugadores, es un desafío importante, a nadie le gusta pasar por estos momentos. Quiero aportar mi granito de arena para recuperar la alegría de los buenos resultados y la confianza".