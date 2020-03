Gualberto Jara le tiene fe a su Colo Colo: "El plantel está un poco más tranquilo y confiado, va mejorando partido a partido"

Colo Colo sumó su primera victoria de la mano de Gualberto Jara ante La Serena, DT internino que tomó el cargo tras el despido de Mario Salas, es por ello que tiene confianza en sus dirigidos para el duelo de este miércoles ante Athletico Paranaense por la Copa Libertadores.

"Ya hubo cierta mejoría después del partido con la U de Conce, donde el equipo jugó buen y lastimosamente terminamos con el empate. También en el partido en la Copa Libertadores (derrota 2-0 contra Jorge Wilstermann) y ni que que decir con La Serena, donde se dio por fin el triunfo que estábamos buscando", señaló el paraguayo en conferencia de prensa.

"El grupo está mejor, compenetrado en lo que es este partido de Copa Libertadores y con la confianza convicciones de que podemos hacer un buen partido ante un rival difícil y así sacar un triunfo", agregó.

"Siento que el plantel está un poco más tranquilo y confiado. Ven como el equipo va mejorando partido a partido y eso ayuda a quitar un poco de presión. Uno ve que el público y la hinchada va sintiendo que el equipo de a poco va saliendo. Estamos ayudándonos todos en poder seguir en esa senda", analizó.

Sobre los brasileños indicó que "vi el partido con Peñarol y varios más. Paranaense es un equipo difícil y tienen una idea de juego clara, pero en este tipo de competencias uno de visita se cuida poco un más. Los analizamos y estamos listos para contrarrestar el juego de ellos y hacer lo nuestro".

¿Sigue en el cargo?

Por otra parte, Jara fue consultado sobre la opción de seguir en el puesto de manera oficial, debido a la serie de problemas que ha tenido Blanco y Negro para encontrar a un técnico para Colo Colo.

"Conmigo nadie ha hablado, solamente cuando me comunicaron en la situación que estaba el club. A partir de ahí nadie me ha dicho de que siga por equis cantidad de partidos o por un mes o hasta mitad de año. Estamos en el club, le tengo mucho cariño al club y se verá más adelante ver si está esa posibilidad de seguir o no", expresó.

"Lo mío va prácticamente partido a partido. Yo no tengo información referente a los candidatos. Terminé el partido con Serena y ya planificamos el duelo de Copa. Estamos concentrados en eso y prácticamente no tengo tiempo ni de leer ni de informar de si voy a seguir o no. Mi planificación está en este partido y en tratar de sacar los tres puntos. No puedo hablar de una hipotesis en este caso", apuntó sobre el mismo tema.